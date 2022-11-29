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    Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti

    AK Parti eski dönem İl Teşkilat Başkanı Celal Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erdoğan'ın vefatı sonrası siyaset dünyasından başsağlığı mesajları yayınlandı.
    • 29.11.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:18
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    Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti

    Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada yoğun bakımda tedavi gören Erdoğan'dan bugün acı haber geldi.

    Yaşam savaşını kaybeden Erdoğan, 51 yaşında hayata veda etti.

    "Kıymetli dava arkadaşımız..."

    Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Celal Erdoğan'ın vefat haberini şöyle duyurdu; "AK Parti Düzce İl Koordinatörü, kıymetli dava arkadaşımız Celal Erdoğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

    Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti #1

    Cenazesi Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacak

    Erdoğan'ın cenazesi ise bugün ikindi namazının ardından Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacak.

    Birçok dernek ve kuruluşta kurucu ve üye olarak görev alan Celal Erdoğan'ın vefatı büyük üzüntü yaşattı.

    Erdoğan ile ilgili siyaset dünyasından da başsağlığı mesajları yayınlandı.

    Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti #2

    Osman Nuri Kabaktepe

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe paylaşımında, "Önceki dönem İl Teşkilat Başkanımız, dava kardeşimiz Celal Erdoğan Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âlî olsun. Camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Selim Köroğlu

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, "Çok üzgünüz. Değerli dost, güzel insan, çalışma arkadaşımız Celal Erdoğan’ı kaybettik. Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Teşkilatımızın başı sağ olsun."

    Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hayatını kaybeden dava arkadaşımız, Celal Erdoğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve AK Parti Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin..."

    Murat Kurum

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti’mize İstanbul’da yıllarca hizmet eden kıymetli dava arkadaşımız Celal Erdoğan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenabı Hak mekânını cennet, makamını alî eylesin. Ailesinin, yakınlarının ve AK Parti teşkilatımızın başı sağ olsun."

    Celal Erdoğan kimdir

    Evli ve 3 erkek çocuğu babası Celal Erdoğan, 1971 senesinde Rize'nin Guneysu ilçesinde dünyaya geldi. Öğreniminin ilk yıllarını Rize'de bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Uçak Mühendisliği bölümünü 1993 senesinde tamamladı. Mesleki kariyerine otomotiv yan sanayiinde başladı. 2004 sonrası inşaat sektöründe Harita, İmar, İnşaat (yap-sat) faaliyetleri yürüten şirketi kurdu.

    Birçok dernek ve kuruluşta kurucu ve üye olarak sosyal hayatın içinde oldu. Siyasete ilk defa AK Parti'de Ümraniye İlçesi Çekmeköy Beldesi kurucusu ve belde başkan yardımcısı olarak başladı. 1.ve 2. Olağan Kongre dönemlerinde Ümraniye ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

    Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve 3 seçim boyunca SKM Başkanlığı görevlerini yürüttü. 3. Olağan Kongre ile Ümraniye ilçesi İlçe Başkanlığı görevine seçildi. 4.ve 5. Olağan Kongreleri ile İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

    Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti #3

    Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti #4


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