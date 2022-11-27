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    Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem

    Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem

    Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 07:46
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    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydanan gelen 5.9'luk depremin üzerinden 4 gün geçerken, sabah saatlerinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

    4.3 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Düzce Merkez’de 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

    Saat 06.57’deki depremin derinliği 9,72 kilometre olarak ölçülürken, çevre illerde de hissedildi.

    Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.


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