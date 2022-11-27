Düzce’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydanan gelen 5.9'luk depremin üzerinden 4 gün geçerken, sabah saatlerinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Düzce Merkez’de 4.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Saat 06.57’deki depremin derinliği 9,72 kilometre olarak ölçülürken, çevre illerde de hissedildi.

Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Çilimli ilçesine bağlı Döngelli köyü, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.