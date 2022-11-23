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    Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul'da da hissedildi!

    Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul'da da hissedildi!

    Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 04:30
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 05:31
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    Saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın verilerine göre; depremin 6.81 km. derinlikte meydan geldiği belirtildi.

    İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde hissedildi

    İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Edirne ve diğer bazı çevre illerde hissedilen depremin ardından, henüz olumsuz bir açıklama yapılmadı.

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #1

    "Can kaybı bilgisi bulunmamaktadır"

    Yaşanan deprem ile ilgili son gelişmeleri aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #2

    "AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir"

    AFAD'dan yapılan açıklamalar ise şu şekilde:

    "Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir."

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #3

    "Depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldi"

    Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin olacağını belirten AFAD, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." dedi.

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #4

    "Ekiplerimiz milletimizin emrindedir"

    Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bilecik’imizden de hissedilen. 5.9 şiddetindeki depremde ilimizde tespit edilen bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz milletimizin emrindedir. 112 Acil Çağrı Merkezinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #5

    "Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun"

    İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimiz. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü felaketten korusun” ifadelerini kullandı.

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #6

    "Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Düzce'de meydana gelen depreme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun."

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #7

    Çilimli'de 4.7 büyüklüğünde artçı yaşandı

    5,9'luk depremin ardından yaşanan artçı depremlerden 4,7'lik bir deprem de Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaşandı.

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #8

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #9

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #10

     

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #11

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #12

    Düzce de 5.9 büyüklüğünde deprem. İstanbul da da hissedildi! #13


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