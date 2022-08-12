Fazla bal yemekten komaya giren ayı, sosyal medyanın gündemine oturan konu hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü" dedi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bal komasına giren ayı, Türkiye'nin gündeminde.

Bölgedeki arıcıların ormana bıraktıkları peteklerdeki acı balı fazla kaçıran yavru ayı, baygınlık geçirmiş ve ormancılar tarafından fark edilmişti.

Veterinere götürülmek üzere bindirildiği aracın kasasında, bitkin halde derin derin nefes alarak kendine gelmeye çalışan ayıyının bir sağa bir sola yıkıldığı renkli görüntüler, dünya basınında da yer aldı.

Tedavi altına alındı

Ayının sevimli görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlenirken yetkililer, ayıyı koruma ve tedavi altına aldı.

Adı Balkız oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, ayının adının "Balkız" konulduğunu duyurdu.

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"Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle."

Düzce'de bal komasına giren ayı yuvasına döndü