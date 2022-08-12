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Düzce'de bal yiyerek komaya giren ayının son durumu

Düzce'de bal yiyerek komaya giren ayının son durumu

Fazla bal yemekten komaya giren ayı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ayının durumunun iyi olduğu ve adının “Balkız” konulduğu belirtildi.