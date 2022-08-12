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- Düzce'de bal yiyerek komaya giren ayının son durumu
Düzce'de bal yiyerek komaya giren ayının son durumu
- 12.08.2022 - 12:58
- Güncelleme : 12.08.2022 - 13:14
Düzce'nin Yığılca ilçesinde bal kovanına dadanan ayı, gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde çiftçiler, ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark ederek harekete geçti.
Bölgede nöbet tutan çiftçiler, kovanların yakınında bir ayının baygınlık geçirdiğini gördü.
O anlar sosyal medyada paylaşıldı
Bunun üzerine çiftçi, hayatından endişe ettiği ayıyı kamyonetin arkasına koyarak veterinere götürdü.
Bu sırada ayının fazla bal yemekten komaya girdiğini fark eden şahıs, o anları kayıt altına aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.
Düzce'de bal yiyerek komaya giren ayının son durumu VİDEO
Durumu iyi
Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınan ayıyla ilgili son durum bilgisi paylaşıldı.
Vatandaşlar tarafından merak edilen ayıya doğru tedavi uygulandığını belirten yetkililer, sebze ve meyve takviyesi yaptıklarını ve ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Meşhur ayının, 1-2 gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.
'Balkız' adı verildi
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, ayının adının “Balkız” konulduğunu duyurdu.