Haberler



Gündem



Düzce'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Düzce'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi İl jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 14 tabanca, 11 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat bulundu.