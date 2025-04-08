Düzce'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA
Düzce il sınırlarında 24 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamalar sırasında 217 olay gerçekleşti.
Bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı.
Şok yol kontrolleri, huzur ve güven uygulamalarında ise çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.
SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler, yaptıkları aramalarda 14 tabanca, 42 tabanca şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, bin 73 tabanca fişeği, 11 av tüfeği, 42 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 3 tabanca susturucusu ve 5 tabanca namlusu ele geçirdi.
Operasyonlar, bölgedeki asayişin sağlanmasına önemli katkı sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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