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    Düzce'de deprem sonrasında toprak kırılmaları oluştu

    Gölyaka'da birçok iş yeri ve daire zarar veren deprem sonrasında Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında, deprem sonrası toprak kırılmaları tespit edildi.
    • 24.11.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 15:10
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    Düzce'de deprem sonrasında toprak kırılmaları oluştu

    Düzce, Gölyaka merkezli 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Gece saat 04.08 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 6,81 kilometre olarak kayıtlara geçti.

    Evinde hasar oluşan vatandaşlar, olası deprem korkusuna karşı evlerine giremedi.

    Çevre ilçelerde hissedildi

    Sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Afetin etkili olduğu illerde birçok daire ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı.

    Deprem nedeniyle meydana gelen toprak kırılmaları görüntülendi VİDEO

    173 dönümlük alanda toprak kırılması yaşandı

    Depremin ardından merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde yaklaşık 173 dönümlük merada yer alan göletin etrafında, deprem sonrası toprak kırılmaları meydana geldi.

    Kırılmaların yaklaşık 10 santimetre genişliğe kadar çıktığı görüldü.

    Bölgeye gelen deprem uzmanları, kırılmalar üzerinde inceleme yaptı.

    Düzce de deprem sonrasında toprak kırılmaları oluştu #1

    "Deprem tekrar kendini hissettirdi"

    AA'nın haberine göre, Erdal Özmeç, arazilerde kırılmalar oluştuğuna dikkati çekerek, "Deprem tekrar kendini hissettirdi. Geçen 23 yıla rağmen nasıl ben unutmadıysam, şu jenerasyon da bir ömür boyu unutmaz. İzi çok büyük. Önemli olan depreme hazır olabilmek." ifadelerini kullandı.

    Düzce de deprem sonrasında toprak kırılmaları oluştu #2

    Düzce de deprem sonrasında toprak kırılmaları oluştu #3

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    Düzce de deprem sonrasında toprak kırılmaları oluştu #5


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