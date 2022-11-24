Petrol
84.89
-0.61%
Euro
19.3957
0.15%
Dolar
18.6282
0.04%
Altın
1.053
0.48%
Borsa
4908
1.11%
Bitcoin
314.782
-0.01%
BTXN Coin
5.98
-0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Düzce'de depremde hasar gören cami boşaltılıyor

    Gölyaka'da yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında hasar gören Sarıdere Köyü Camisi, boşaltılma işlemlerinin ardından yıkılacak.
    • 24.11.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de depremde hasar gören cami boşaltılıyor

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23.11.2022 tarihinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirildi.

    Halen 14 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtilirken hasar gören bölgelerin tespit çalışmaları başlatıldı.

    321 binada hasar tespiti yapıldı

    Hasar tespitleriyle alakalı bugün 321 binada yapılan hasar tespitinde Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

    Düzce de depremde hasar gören cami boşaltılıyor #1

    Sarıdere Köyü Camisi boşaltıldı

    AA'nın haberine göre, bunun yanı sıra depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan ve yıkım kararı verilen Sarıdere Köyü Camisi'ndeki eşyaların boşaltılmasına başlandı.

    Düzce de depremde hasar gören cami boşaltılıyor #2

    Düzce de depremde hasar gören cami boşaltılıyor #3

    Düzce de depremde hasar gören cami boşaltılıyor #4

    Düzce de depremde hasar gören cami boşaltılıyor #5

    Düzce de depremde hasar gören cami boşaltılıyor #6


    Ferit baba oluyor!
    Medya

    Ferit baba oluyor!

    KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı
    Gündem

    KPSS Ortaöğretim Sınav sonuçları açıklandı

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir