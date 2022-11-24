Düzce'de depremde hasar gören cami boşaltılıyor

Gölyaka'da yaşanan 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında hasar gören Sarıdere Köyü Camisi, boşaltılma işlemlerinin ardından yıkılacak.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23.11.2022 tarihinde, saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide an itibarıyla Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirildi.

Halen 14 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtilirken hasar gören bölgelerin tespit çalışmaları başlatıldı.

321 binada hasar tespiti yapıldı

Hasar tespitleriyle alakalı bugün 321 binada yapılan hasar tespitinde Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Sarıdere Köyü Camisi boşaltıldı

AA'nın haberine göre, bunun yanı sıra depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan ve yıkım kararı verilen Sarıdere Köyü Camisi'ndeki eşyaların boşaltılmasına başlandı.