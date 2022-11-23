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    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı

    Deprem korkusuyla panik yapan vatandaşın balkondan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 11:48
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    Düzce'de depremden kaçarken balkondan atladı

    Düzce'de bugün sabaha karşı, merkez üssü Gölyaka ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Yerin 6.81 kilometre derinliğinde olan deprem, Düzce’nin yanı sıra Bursa, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Ankara, Eskişehir, Kütahya, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi.

    Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremde, Düzce’de bazı köylerde ahırlar yıkıldı, evlerde hasar ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

    Balkondan atladığı anlar

    Birçok ilde vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte yataklarından fırlayıp, panik içinde sokaklara çıktı.

    DHA'nın haberine göre; korkudan balkona çıkıp atlayan kişinin ağır yaralandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem nedeniyle 1'i ağır 50 kişi yaralandı.

    Düzce de depremden kaçarken balkondan atladı #1

    Düzce de depremden kaçarken balkondan atladı #2

    Düzce de depremden kaçarken balkondan atladı #3

    Düzce de depremden kaçarken balkondan atladı #4


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