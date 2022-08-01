Düzce'de imam hatip lisesi öğrencileri, yaptıkları elektrikli araçla takdir topladı

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ürettikleri "Asel 81" isimli elektrikli araçlarıyla ödül almanın gururunu yaşıyor.

Düzce'de Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 13 öğrenci, öğretmenlerinin desteğiyle bir araya geldi.

13 genç, 10 ayda tasarladıkları elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de 19-24 Temmuz'da düzenlenen yarışlara katıldı.

2 ödül birden aldılar

Organizasyonda "teknik tasarım" ile "tanıtım ve yaygınlaştırma" ödülü kazanan öğrenciler, performans sıralamasında ise 39 takım arasından 4. oldu.

Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul, öğrencilerinin başarılı bir araç tasarladığını ve ilgiyi üzerlerine çektiklerini söyledi.

"Performansta da 39 takım arasından 4. olduk"

Yarışmada teknik tasarım ödülü aldıklarını aktaran Ertuğrul, "Bu ödül, aracın bütün tasarımının ve bileşenlerinin en doğru mühendislik boyutunda anlatan takıma verilen ödül. Bu, sadece bir takıma veriliyor. Bunun dışında tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü aldık. Bu da her takıma verilmiyor. Bu, elektrikli araçları en iyi tanıtan, yaygınlaştıran, eğitimler veren takımlara verilen bir ödül. Performansta da 39 takım arasından 4. olduk." diye konuştu.

"4 insansız hava aracımız var, onlarla da yarışmaya katılacağız"

Ertuğrul, milli savunma için mühendis bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde roket yarışmasına katılacağız, 4 insansız hava aracımız var, onlarla da yarışmaya katılacağız. Sanayide dijital teknolojiler yarışmasına bir robotla katılacağız. TEKNOFEST okulu olduğumuzu söyleyebilirim. 'Düzce'nin arabası' diye konuştuklarında bu bizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

"Bu teknik bilgiyi üniversitede devam ettirmek istiyoruz"

AA'nın haberine göre kendilerini okulda geliştirdiklerini dile getiren proje tasarımcısı Furkan Uyar da şunları kaydetti:

"Üniversite eğitimimi makine mühendisliği üzerine gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü alt dallarında otomobil, silah sanayi ile havacılık ve uzay olduğu için milli teknoloji hamlesinin yetiştirdiği gençler olarak bu teknik bilgiyi üniversitede devam ettirmek istiyoruz."