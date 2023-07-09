Düzce'de Karadeniz’e dökülen dereler denizin rengini değiştirdi

İHA
Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Karadeniz’in rengini değiştirdi.
İki gündür etkili olan yağışlarla birlikte dere yataklarının çamurlu suyu Akçakoca ilçesinde denize dökülünce, çamurlu sular deniz yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı.
Yağışlarla birlikte Karadeniz’de fırtına da etkili oluyor.
Dalga boyu 5 metreye ulaştı
Fırtına nedeniyle dalga boyu yaklaşık 5 metreye kadar ulaştı.
Denize girmek yasaklandı
Akçakoca Kaymakamlığı da 9 Temmuz Pazar günü denizlerdeki fırtınadan dolayı tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı.