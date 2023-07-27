Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Kentin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

AA

Türkiye, tarihin en sıcak günlerinden birini yaşıyor.

Uzmanlar, 'mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısında bulunuyor.

Düzce'nin Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.

"Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz.

Ekipler güvenlik önlemleri aldı

Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.