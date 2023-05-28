Düzce'de Romanlar davul zurna eşliğinde sandığa gitti Düzce'de yaşayan Romanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy kullanmaya davul zurna eşliğinde gitti.

AA

Türkiye 14 Mayıs seçim atmosferini yaşıyor...

Milyonlarda vatandaş sandıklara giderek demokrasinin gereğini yaptılar.

Yöresel kıyafetleriyle ve kollarına taktıkları sepetlerle Düzce Romanlar Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği önünde toplanan Romanlar, davul zurna eşliğinde geldikleri Rıza Malatyalı Ortaokulu'nda kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

"Demokrasi bayramı"

Sandık görevlisi kadınlara sepetlerinde getirdikleri güllerden veren dernek başkanı Sibel Gün Çabuk, seçimlerin "demokrasi bayramı" olduğunu söyledi.

"Biz de Roman milleti olarak bayram denince biraz fazla coşkuya kapılıyoruz"

Çabuk, Türkiye'de her renkten, her ırktan, her toplumdan insanın birlikte yaşadığını belirterek şöyle devam etti: