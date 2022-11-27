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    • Düzce'de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Düzce'de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Yaşanan Düzce depremi sonrası bugün nerede depremler olduğu merak ediyor. Bugün Düzce ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 27 Kasım günü nerede deprem oldu?
    • 27.11.2022 - 09:21
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    Düzce'de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülke genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu araştırılıyor. Bugün farklı bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 27 Kasım'da nerede deprem oldu?

    27 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Düzce 4.6 ile ve Akdeniz 2.7 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 27 Kasım 2022 deprem verileri:

    Düzce de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    27 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    Düzce de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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