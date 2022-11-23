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    Düzce'deki depremin ardından artçı sarsıntılar

    Düzce'deki depremin ardından artçı sarsıntılar

    Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, şimdiye kadar 35 artçı sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 06:18
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 06:19
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    Saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Panikleyen vatandaşlar kendini dışarı attı

    Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

    Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem - VİDEO

    Bazı ev ve iş yerlerinin duvarları hasar gördü

    Kentte bazı ev ve iş yerlerinin duvarlarında yıkımlar yaşandı, evlerdeki bazı eşyalar yere düştü. Düzce Adliyesi'nde çatıdan kopan bazı beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

    Düzce deki depremin ardından artçı sarsıntılar #1

    Depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldi

    Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintilerinin olacağını belirten AFAD, "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz." dedi.

    Düzce deki depremin ardından artçı sarsıntılar #2

    Düzce deki depremin ardından artçı sarsıntılar #3

    Düzce deki depremin ardından artçı sarsıntılar #4

    Düzce deki depremin ardından artçı sarsıntılar #5


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