Düzce'deki tekel cinayetinin nedeni 'futbol tartışması' çıktı

Haber Merkezi

Ülkedeki futbol iklimi her geçen gün daha fazla şiddetleniyor.

Kulüp fark etmeksizin yöneticiler arasında büyüyen kavgalar taraftarlara da yansıyor.

İşte bu durumun son örneği olarak kutuplaşan futbol iklimi Düzce'de can aldı.

Düzce'de Burhaniye Mahallesi Çoban kavşağı mevkiinde bulunan bir tekel büfesinde işletme sahibi Fenerbahçe taraftarı olan Emrullah Çetin ile Galatasaraylı H.M. arasında futbol tartışması yaşandı.

FENERBAHÇELİ TEKELCİYLE GALATASARAYLI MÜŞTERİ TARTIŞTI

İddiaya göre alkolün etkisinde olan H.M., evine giderek tabancasını aldı.

Daha sonra büfeye döndü ve Emrullah Çetin'e ateş etti.

Tekel sahibinin yaralanmasıyla birlikte saldırgan şahıs olay yerinden firar etti.

TEKELCİYİ SİLAHLA VURUP KAÇTI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren H.M., polis ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı.

BİRİ MEZARA DİĞERİ CEZAEVİNE GİRDİ

İşletme sahibi Emrullah Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlattı.