Düzensiz göçmenler Yunanistan'dan itildi! 38'i kurtuldu, 4'ünün cesedine ulaşıldı...

Türkiye’de düzensiz göçle mücadele sürüyor…

Sınırlarda kaçak geçişe izin vermeyen ekipler, Türkiye’yi girmeyi başaranları da bir bir topluyor.

Öte yandan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler hayatlarını hiçe sayıyor.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin göçmenlere karşı yürüttüğü politikalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. 

İki lastik bot itildi 

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarına düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik bot itildi.

Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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38 kişi kurtarıldı 

Ekipler, iki lastik bottaki 38 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Bölgede 4 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı.

Hastaneye kaldırıldılar 

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Çalışmalar devam ediyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, denizde başka düzensiz göçmen olma ihtimaline karşı başlatılan arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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