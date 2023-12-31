Düzensiz göçmenlere ve kaçakçılara Kalkan-5 operasyonu düzenlendi İçişleri Bakanı Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu paylaştı. Yerlikaya, bu tür operasyonların devam edeceğinin mesajını verdi.

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ensonhaber.com

Düzensiz göçmenlerle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

20 ilde bu kapsamda Kalkan-5 Operasyonu düzenlendi.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1510 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

"İnsan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz!" vurgusu yaptı.

20 ilde operasyon

Operasyonun ayrıntılarına değinen Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van olmak üzere toplam 20 ilde Jandarmamız, Polisimiz ve Sahil Güvenliğimiz tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.



5’i tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek"

31 Aralık 2023 tarihinde İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde; Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarımız ve uzman personellerimiz ile Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz denetimlerini aralıksız sürdürecek.



Başta İstanbul’un farklı yerlerindeki 52 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 156 uzman personelimiz olmak üzere TOPLAM ülkemiz genelinde 97 Mobil Göç Noktası aracımız ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki 291 uzman personelimizle 24 saat boyunca denetimlerimiz aralıksız sürecek!

"Allah, ayağınıza taş değdirmesin"

Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, operasyonları düzenleyen Jandarma, Polis ve Sahil Güvenlik ile Göç İdaresi Başkanlığı'ndaki uzman personeli tebrik etti.

İçişleri Bakanı, "Allah, ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." diye ekledi.