e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 e-Devlet hatası

TOKİ başvuru işlemlerini internet üzerinden yapmak isteyen birçok vatandaş, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü e-Devlet'e girişte sorun yaşadıklarını bildiriyor.

Kullanıcılar, sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Bu durum, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sistem ne zaman düzelir?" soruları da merak konusu oldu.

İşte, e-Devlet'te son duruma ilişkin bilgiler...

10 KASIM 2025 E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuruların bugün başlaması, e-Devlet Kapısı'na yoğunluk oluşturdu.

Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmasa da, yaşanan erişim sorununun sistemsel bir yoğunluk veya teknik bakım çalışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.