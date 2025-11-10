e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor? 10 Kasım 2025 e-Devlet hatası

- e-Devlet'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar, teknik aksaklık nedeniyle sisteme erişim sağlayamıyor.
- 10 Kasım 2025'te TOKİ sosyal konut başvurularının başlaması yoğunluğu artırdı.
- Sorunun sistem yoğunluğundan veya teknik bakım çalışmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
TOKİ başvuru işlemlerini internet üzerinden yapmak isteyen birçok vatandaş, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü e-Devlet'e girişte sorun yaşadıklarını bildiriyor.
Kullanıcılar, sisteme giriş yapmaya çalıştıklarında “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştıklarını belirtiyor.
Bu durum, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, "e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sistem ne zaman düzelir?" soruları da merak konusu oldu.
İşte, e-Devlet'te son duruma ilişkin bilgiler...
10 KASIM 2025 E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ
TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvuruların bugün başlaması, e-Devlet Kapısı'na yoğunluk oluşturdu.
Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmasa da, yaşanan erişim sorununun sistemsel bir yoğunluk veya teknik bakım çalışmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.