Ebeler Haftası ne zaman, hangi gün? 2021 Ebeler Haftası kutlama mesajları

Neredeyse insanın varoluşu ile birlikte başlayan ebelik, en kutsal mesleklerden biridir. Peki, her yıl belirli bir haftada kutlanan Ebeler Haftası ne zaman, hangi gün?

Dünyanın en önemli ve değerli mesleklerinden biri olan ebelik, tarihteki en eski meslekler arasında yer almaktadır ve sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yeri vardır.

Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan, doğum ağrısı çeken bir annenin acılarını dindiren, bir annenin en mutlu anlarında yanında olan ve onların canına can katan ebelere özel Ebeler Haftası, her yıl aynı tarihler arasında kutlanıyor.

Ebeler Haftasına girilmesiyle birlikte güç koşullar altında görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebelerimizin bu özel gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, Ebeler Haftası kutlama mesajları hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki, Ebeler Haftası ne zaman, hangi gün? İşte, 2021 Ebeler Haftası kutlama mesajları...

EBELİK NEDİR?

Ebelik, hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir.

Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşmaktadır. Ebeler doğum öncesi bakımı sağlamakta, doğumun gidişini yönlendirmekte ve normal doğum yapmaya yardımcı olmaktadır.

Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' sözcüğü eski Saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın demektir. Bu sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.

EBELİK TARİHİ

Dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleği, eski çağlarda Asurlularda, Çinlilerde, Mısır'da, Eski Yunan'da, Hititlerde görülmüştür.

Ebelik, eskiden Türkiye'de anadan kıza geçen görgü ve deneyime dayanan bir meslekti. 19.yy'da İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde isim yapmış ebelerin yanında usta-çırak yöntemi ile yetişen ''küçük ebe ''adı verilen genç hanımlar ebelik görevlerini yürütmüşlerdir.

1909 yılında sivil ve askeri tıbbiye birleştirilmiş ve ilk ebe Sağlık Bakanlığına bağlı ortaokula dayalı ilk ebe okulu, 1952 yılında Ankara Doğum Evi'nde açılmıştır. 1961-1962 öğretim döneminde bu okullar Doğum Evleri'nden ayrılarak yeni bir düzenleme ile bağımsız bir kimlik kazanmış ve Sağlık Okulu adı altında öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Ebelerin Sağlık Meslek Liseleri Ebelik bölümlerini bitirmeleri koşulu getirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, uygulandığı ülkelerde geçerliliği kabul edilmiş ebelik eğitimine girmeye hak kazandıktan sonra, bu programı başarı ile tamamlayarak ebelik mesleğini yerine getirmek üzere (tecili yapılan) ya da kendisine yasal olarak izin verilen bireye ebe unvanı adı verilmektedir.

Ana-Çocuk Sağlığı hizmetleriyle birlikte, doğum öncesi ve doğum, doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri veren ebeler, koruyucu önlemler, anne ve bebekte anormal durumların saptanması, tıbbi önlemlerin sağlanması ve tıbbi yardımın olmadığı durumlarda ilk yardım ve acil önlemlerin alınması gibi hizmetler vermektedir.

Ağır fedakarlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biridir.

EBELER HAFTASI NE ZAMAN 2021?

Türkiye'de Ebeler Haftası 21-28 Nisan tarihlerinde kutlanmaktadır. Dünya Ebeler Günü ise 5 Mayıs günü kutlanmaktadır.

EBELER HAFTASI RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2021

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutlarız.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan Ebelerimizin Ebeler Haftası kutlu olsun.

21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir. Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir…

21-28 Nisan #EbelerHaftası Kutlu Olsun…

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz.

Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır.Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir. 21-28 Nisan Ebeler Haftası kutlu olsun.

Annelik duygusunu ilk yaşama anının görevlisi olan ve kutsal bir görevi icra eden ebelerimizin 21-28 Nisan #EbelerHaftası’nı kutluyoruz.

Sevgi ve şefkatle miniklerin hayatlarına dokunan tüm ebelerin Ebeler Haftası’nı kutlarız.

Görevlerini özveri, sabır, gayret ve sevgi ile yerine getiren bütün ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin, 21-28 Nisan #EbelerHaftası'nı kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenen, gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında her zaman hayatımızın içinde yer alan, anne ile bebeğin ilk iletişim bağını sağlayan tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Anne ve bebek ölüm oranlarının büyük bir hızla indirilmesinde ebelerimizin rolü büyüktür. Tüm ebelerimizin Ebeler Haftası’nı kutluyorum.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sağlık kurumunun kanatsız melekleri ebelerimizin bu özel gününü kutlarım.

Mesleklerinin kutsallığına inanarak büyük bir sevgiyle insanımıza hizmet eden, gece gündüz demeden özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin ülkemizin sağlığına yaptıkları katkılardan dolayı 21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutlarım.