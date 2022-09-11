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- Ebru Şahin, maç sonrası eşi Cedi Osman'ı teselli etti
Ebru Şahin, maç sonrası eşi Cedi Osman'ı teselli etti
Fransa ile Milli Takım çarpışmasında 2 kritik atış kaçırarak eleştirilerin hedefi olan Cedi Osman'ın yanına eşi Ebru Şahin koştu.
- Haber Merkezi
- 11.09.2022 - 12:54
- Güncelleme : 11.09.2022 - 12:56
A Milli Basketbol Takımı, Fransa'ya 87-86 mağlup olarak FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
Maçın son anlarına kadar önde giden Milli Takım, Cedi Osman'ın son saniyelerde kazandığı 2 kritik atışı kaçırdı.
Uzatma dakikalarında öne geçen Fransa çeyrek finale kalırken, maç bitiminde Cedi gözyaşlarına boğuldu.
Kritik atışları kaçıran Cedi Osman, sosyal medyada büyük eleştiri topladı.
Eşi yanına koştu
Cedi Osman büyük üzüntü yaşarken, eşi Ebru Şahin yanına koştu.
Ebru Şahin, eşini sarılarak teselli etti.
İşte o anlar...
Ebru Şahin, maç sonrası eşi Cedi Osman'ı teselli etti VİDEO