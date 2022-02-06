Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
556.935
0.01%
BTXN Coin
31.61
-3.30%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C
    Ece Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

    Ece Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

    Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Ece Erken “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yıkılan Ece Erken'in ilaçlarla ayakta durduğu söyleniyordu.

    Erken'ın arkadaşı Seren Serengil ünlü sunucunun ilaçları çok aldığını iç çamaşırını saklayıp gizlice içtiğini söylemişti.

    Serengil açıklamasında "Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor" diyerek korkutmuştu.

    MEVLİTTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ, EŞİNİN TESBİHİNİ ELİNDEN BIRAKMADI

    Seren Serengil bu açıklamasının ardından Ece Erken eşi için camide mevlit okuttuktan sonra görüntülendi.

    Ayakta durmakta güçlük çeken Erken eşinin tesbihini elinden bırakmadı. Duaya da yine eşinin montunu giyerek geldi.

    Ece Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım #1

    "KIZIM AĞLAMA EŞİNİ ÇOK ÜZERSİN DEDİĞİ İÇİN AĞLAMAYACAĞIM"

    Ece Erken cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı ve "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

     

    Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı

    Ece Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım #2

    Ece Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım #3


    Görüş Bildir