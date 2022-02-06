Ece Erken: Hocayla konuştum, artık ağlamayacağım

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşayan Ece Erken “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi.

Sunucu Ece Erken'in avukat ve eski Beşiktaş yöneticisi olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yıkılan Ece Erken'in ilaçlarla ayakta durduğu söyleniyordu.

Erken'ın arkadaşı Seren Serengil ünlü sunucunun ilaçları çok aldığını iç çamaşırını saklayıp gizlice içtiğini söylemişti.

Serengil açıklamasında "Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor" diyerek korkutmuştu.

MEVLİTTEN SONRA GÖRÜNTÜLENDİ, EŞİNİN TESBİHİNİ ELİNDEN BIRAKMADI

Seren Serengil bu açıklamasının ardından Ece Erken eşi için camide mevlit okuttuktan sonra görüntülendi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Erken eşinin tesbihini elinden bırakmadı. Duaya da yine eşinin montunu giyerek geldi.

"KIZIM AĞLAMA EŞİNİ ÇOK ÜZERSİN DEDİĞİ İÇİN AĞLAMAYACAĞIM"

Ece Erken cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı ve "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun röportajı ortaya çıktı