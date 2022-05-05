Ece Seçkin'den sahne almasını eleştiren belediye başkanına tepki

Düzcespor kutlamalarında sahne alması nedeniyle Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından eleştirilen Ece Seçkin, açıklamaları aşağılayıcı bulduğunu belirtti.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, daha önce voleybol takımının kıyafetlerinin İslam'a uygun olmadığını ifade edince MHP'den ihraç edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Düzcespor'un ikinci lige yükselmesinin ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamasıyla birlikte Birol Şahin, tekrar gündem oldu.

Kutlamalarda Ece Seçkin'in sahne almasını eleştiren Şahin, 'bayan' şarkıcı getimenin Düzcespor'a yakışmadığını ifade etti.

"Bayan şarkıcı Düzcespor'a ve Düzceliye yakışmaz"

Kadın sanatçının sahne almasını hazmedemeyen Başkan Birol Şahin'in, "Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceliye yakışmaz! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan!!!" ifadelerine Ece Seçkin de cevapsız kalmadı.

"Konuyu nereye çekmek istiyorsunuz"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konserinde müzik dinlenmesiyle muhafazakarlık arasında bir bağlantı kuramadığını belirten Ece Seçkin, "Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakarlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?" dedi.

"Sizin zihniyet sınırlarınızı aşmak için şarkılar söylemeye devam edeceğiz"

Bu mesleği yapan tüm kadın arkadaşlarının da kendisine destek sağlamasını beklediğini açıklayan Seçkin, "Siz 'kadın, müzik ve konser' üçlemesine 'sınırları aşmak' diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin... Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet 'sınırlarını aşmak' için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! KADINLARI SUSTURAMAZSINIZ!" açıklamasında bulundu.