Ece Üner'den Hülya Avşar'a yanıt

Ece Üner, Hülya Avşar'ın 'simit' detaylı ekonomi değerlendirmesine "Sanatçının çaresizliği sorgulayanı makbuldür" sözleriyle tepki gösterdi.

Son günlerde yaşanan döviz artışları ekonomik sorunları da peşinde getirdi.

Dikkat çeken fiyat artışları vatandaşları isyan ettirirken, sanat camiasının ne denli etkileneceği ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz gün gazetecilerle sohbet ederek ülke ekonomisini değerlendiren sanatçı Hülya Avşar, "Gerekirse simit yiyeceğiz" açıklamasıyla tartışma yarattı.

Gazeteci-sunucu Ece Üner, Avşar'ın bu açıklamasına sessiz kalamadı.

"SANATÇININ ÇARESİZLİĞİ SORGULAYANI MAKBULDÜR"

Ece Üner, Twitter hesabında "Gerekirse simit yenecek! Ye!” yersen.. Sanatçının kabullenilmiş çaresizlik tellallığı yapanı değil, o çaresizliği sorgulayanı makbuldür!" ifadelerine yer verdi.

"YALIDAN KONUŞMAK KOLAY"

Öte yandan Burak Sergen'in eski eşi oyuncu Işıl Sergen de Avşar'ın açıklamasına karşı, "Bu kadar empati yoksunu ve üstüne yokluğun kötü taklidini yapıyor. Yalıdan konuşmak kolay.” ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu: Gerekirse simit yeriz HABERİ İÇİN TIKLAYIN