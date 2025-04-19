Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
AA

Edirne'de güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerinde 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor