Edirne'de 2 tırda 21 kilo uyuşturucu ve 24 tabanca ele geçirildi

DHA

Sınırlarda uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve riskli görülen tır, X-Ray cihazına sevk edildi.

Bir sürücünün X-Ray sırasına almadığı tır, ekipler tarafından takibe alındı.

TAKİBE ALINDI

Takipte sürücünün, aracının altına bağladığı çantayı çıkarıp, sahada park halinde bekleyen başka tırın çekici ve dorsesinin arasına bıraktığı tespit edildi.

Durumu fark eden ekipler, suçüstü yaptıkları sürücüyü gözaltına aldı. Aranan çantada 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

21 KİLOGRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Kapıkule'den yurda giriş yapan başka bir tırın kameralarda yapılan takibinde de sürücüsünün, beraberinde getirdiği tabancaları aracının farklı yerleri ve yangın tüpüne sakladığı tespit edildi.

Tırın X-Ray'e sevk edilmesinin ardından sürücü, yangın tüpünden kurtulmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, araçta da 24 tabanca ve 379 mermi ele geçirildi.

24 ADET TABANCA VE 379 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Polisin yakalamalarla ilgili incelemesi kapsamında Kayseri ve Edirne merkezli operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda araç sürücülerinin de aralarında olduğu gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.