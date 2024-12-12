Edirne'de çakar ve siren sistemli araca 218 bin lira ceza uygulandı

Yetkisiz çakarlı araç kullanımı trafikte en çok şikayet edilen konuların başında geliyor.
Özellikle büyükşehirlerdeki yoğun trafikte kafasına göre aracına çakar takıp, kendilerini görevli gibi göstererek emniyet şeridine girenler, sivil araçlardan yol isteyenler sık sık gündeme geliyor.
Edirne'de Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili 1. Murat Mahallesi'nde durdurdu.
TABANCA VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ
Siren ve çakar sistemi tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
218 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanması nedeniyle 218 bin lira ceza uygulandı.
Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve araçtaki T.Ç. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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