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Edirne'de çakar ve siren sistemli araca 218 bin lira ceza uygulandı

Edirne'de çakar ve siren sistemli araca 218 bin lira ceza uygulandı Polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.