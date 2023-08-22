Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği! 111 kişi yakalandı Kentte polis ekiplerinde umuma açık yerlerde ve metruk binalarda yapılan denetimlerde, toplamda 111 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

Yurt genelinde yapılan denetimlerde düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor.

Karada ve denizde yürütülen operasyonlarla göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Özellikle son dönemde yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Ekipler Edirne'de harekete geçti

Sayıları giderek azalan düzensiz göçmenler için bir operasyon da Edirne'de düzenlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerler, metruk binalar, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde 26 ekip 105 personelle denetim yaptı.

111 göçmen yakalandı

Ekipler, denetimlerde 111 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ele geçirilenler

Ayrıca, bazı adreslerde yapılan kontrollerde 11 bin 320 lira, 320 avro ve elektrikli tel kesme makinesi ele geçirildi.