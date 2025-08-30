Edirne'de kuraklık nedeniyle su akışının durduğu nehir ot öbekleriyle kaplandı

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin su seviyesi, hazirandan itibaren kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma sebebiyle kritik düzeye geriledi.

Tunca Köprüsü civarında su akışı büyük ölçüde durdu, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

DEBİSİ SANİYEDE 3 METREKÜP ÖLÇÜLDÜ

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca'nın debisi, son kayıtlara göre saniyede 3 metreküp ölçüldü.

"BU NEHRİ İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"

Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, Tunca'yı ilk kez böyle gördüğünü söyledi.

Son yılların en kurak ve sıcak döneminin yaşandığını belirten Muhçu, "60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz." dedi.

"NEHİRDE ŞU ANDA OTLARI GÖRÜYORUZ"

Mehmet Sofuoğlu da iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti.

Yeterli yağışın olmadığını ve su kaynaklarının kuruma noktasına geldiğini anlatan Sofuoğlu, "Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otları görüyoruz. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz." diye konuştu.