Edirne'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in naaşı memleketine gönderildi Kışlada askeri araç kazası sonucu şehit olan 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş'un törenle memleketine gönderilen naaşının köyünde defnedileceği belirtildi.

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AA

Kahraman Türk askeri teröri bitirerek yurtta asayiş adına başlattığı çalışmaların meyvesini yiyiyor.

Mehmetçik bu kapsaöda yurdun her noktasında ülke huzur ve güvenliği için nöbette...

Terörü bitirmekte kararlı Mehmetçikten bu kez acı bir haber geldi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilen, Mehmet Özler sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Tören düzenlendi

Askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in naaşı uğurlama töreni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gerçekleşti.

Tören birliklerince Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı hastane morgundan alınarak bahçedeki alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı

Törene şehit eşinin askeri kıyafetlerini giyen Mihriban (30), çocukları Esila İkra (5) ve Açelya Büşra Özler (3) ile Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve vatandaşlar katıldı.

Memleketine defnedilecek

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu'nun dua okumasının ardından tören birliği şehidin naaşını cenaze aracına taşıdı.

Cenazenin Çankırı merkeze bağlı Alıca köyünde defnedileceği belirtildi.