Edirnekapı Şehitliği’nde Anneler Günü'nde hüzün... Anneler Günü’nde şehit olan evlatları için Edirnekapı Şehitliği'ne gelen anneler, duygusal anlar yaşadı.

12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşları içinde oğullarının mezarı başında dua eden anneler, evlatlarının mezarlarını temizleyerek, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öptü ve hasret giderdi.

Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu.

"Çok zor Allah kimseye evlat acısı vermesin"

Pembe Üvenç, "Ağlayarak geliyorum buraya. Hergün geliyorum buraya. Sabaha kadar yatamadım. Mağazada müdürdü askerden gelmesine 1 hafta vardı. Tunceli'de şehit oldu. Çok zor Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Oğlunun mezarı başında dua eden Nimet Ercan, "Çok zor bizim için her zaman buradayız işte. Her anneler gününde her bayramda, her zaman geliyoruz, ikinci evimiz burası bizim. Çok buruk ve üzgünüz. Evladımız yanımızda olmadığı için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Kalbim çok acıyor"

Anneler gününde şehitliği ziyarete gelen Trabzon Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Filiz Aktaş ise "Burada bir yakınımız yok ama bütün çocuklarımız bizim evladımız. Bütün anneler bizim yakınımız. Bugün Anneler gününü onlarla beraber geçirmek istedik. Bugün burada annelerle birlikte olmak onların acısını paylaşmak istedik. Evlatlarımızın bizlere emaneti anneler. Biz de burada olmak istedik bugün" diye konuştu.

Şehit Enes Koç’un annesi Emine Koç ise "Bir anne olarak bugün farklı bir gün. Ne söylesem size acımı tabir edemem. Sadece kalbim çok acıyor. Her şekilde eksikliğini hissediyorum. İlk şehadet haberi geldiğinde o gün nasıl canım yandıysa, hala da devam ediyor; devam da edecek, inşallah Rabbim cennetinde kavuşturana kadar. Evladım şehit, bu güzel duyguyu, onuru, adı bize verdi. Kendi de en güzel makamda. Buradayım ama Enes hep benimle birlikte" şeklinde konuştu.

