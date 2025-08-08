Efkan Ala'dan İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki: Bölgesel istikrara tehdit

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız devam ediyor.

Bayramda da süren bombardıman nedeniyle siviller hayatını kaybediyor.

"BÖLGESEL İSTİKRARA TEHDİT"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıları daha da genişletme yönündeki son kararının, bölgedeki yayılmacı ve sistematik şiddet politikalarının yeni ve son derece tehlikeli bir evresine işaret ettiğini belirtti.

Ala, "Bu karar, Filistin halkına karşı işlenen ağır insanlık suçlarının devamının yanı sıra uluslararası barışa ve bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

"KARARLI ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Netanyahu hükümetinin işgali derinleştirme ve Filistin halkını yok etme amacına hizmet eden her adımının Gazze'deki insani trajediyi daha da derinleştirdiğini, sivillerin yaşam hakkını hiçe saydığını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti: