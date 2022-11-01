Efsane (Şahane) Cuma için geri sayım başladı! 2022 Kasım indirimleri ne zaman? İşte beklenen tarih!

Efsane (Şahane) Cuma için geri sayım başladı! 2022 Kasım indirimleri ne zaman? İşte beklenen tarih!

Kasım ayında alışveriş tutkunları, indirim günlerini araştırıyor. Peki Efsane (Şahane) Cuma ne zaman? Black Friday hangi gün olacak? İşte kasım indirimleri tarihi...

Dünya genelinde Black Friday (Kara Cuma) olarak bilinen indirimli alışveriş günleri, ülkemizde de alışveriş tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Ülkemizde ise 'Efsane cuma indirimleri', 'Şahane cuma' gibi çeşitli isimlerle birçok marka, ürünlerini uygun fiyatlar ve kampanyalarla satışa sunuyor.

Vatandaşlar, alışveriş yapmak için kasım ayı indirim ve kampanya günlerini merakla bekliyor. Şahane Cuma için geri sayım başladı.

Peki bu yıl Black Friday ne zaman olacak? Efsane Cuma hangi gün? Kasım indirimleri hangi tarihte? İşte detaylar…

2022 Black Friday ne zaman?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 25 Kasım tarihine denk geliyor.

Kasım indirimleri ne zaman olacak?

Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor. Türkiye'de Black Friday, Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi isimlerle adlandırılıyor. Bu alışveriş günleri firmalara göre değişkenlik gösterse de genel olarak Efsane Cuma 23-26 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.