Ege Denizi sallanmaya devam ediyor: 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Ege Denizi günlerdir beşik gibi sallanıyor...

Bölgede 28 Ocak'ta başlayan sismik hareketler günlerdir etkisini gösteriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400’ün üzerine çıktığını açıkladı.

1 HAFTADIR MEYDANA GELEN SARSINTILAR 400'Ü GEÇTİ

Oluşan sarsıntıların Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılarak, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede meydana geldiği belirtildi.

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer yoğun sismik aktivite yaşandığı ve 14 ay süren depremlerin herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığı hatırlatıldı.

Gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve bilim insanları ile araştırmacıların, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunamiyi değerlendirdiği belirtilerek, vatandaşların sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere itibar etmemeleri istendi.

GECEDEN BU YANA 29 DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, gece 00.00’dan 08.45’e kadar 15 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 4.0 olarak belirlendi.

Sabah saat 8.45'ten sonra ise şiddetleri 2.2 ile 4.8 arasında değişen 14 sarsıntı daha yaşandı.

Son yaşanan beş sarsıntıda ise en yüksek şiddet 4.8 olarak belirlendi.

YUNANİSTAN ETKİNLİKLERİ İPTAL ETTİ, OKULLAR DA TATİL EDİLDİ

Bölge sallanmaya devam ederken Yunanistan tarafı dikkat çeken bir dizi karar aldı.

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin 2012’de yaşanan aktivite ile benzerlik gösterdiği ifade ediliyor.

Santorini Adası Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi.

NACİ HOCA UYARDI

Tedbirler kapsamında, bugün kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Öte yandan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adası'nın kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

2012'DE NE OLMUŞTU?

Santorini Adası’nda 2012 yılında sismik aktivite artmıştı. Hareketlilik 14 ay boyunca sürmüştü.

Söz konusu zaman zarfı boyunca herhangi bir volkanik patlama yaşanmamıştı. Volkanik bir ada olan Santorini’de en son MÖ 1600 yıllarında patlama oldu.

Bu patlamanın ardından, adanın 73 kilometrekarelik bölümü sular altında kaldı.

Santorini’den teknelerle ulaşılan, bir kısmının su altında kalmasıyla adadan ayrışan Santorini Kalderası, turistlerin ziyaret ettiği alanlardan biri oldu.

AFAD'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Son olarak AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'ndeki depremleri değerlendirdi.

Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde deprem fırtınası meydana geldiğini, bunların konumu itibarıyla "doğal depremler" olduğunu ve bölgede depremlerin meydana gelmesini kolaylaştıracak bir jeolojik ortam bulunduğunu söyledi.

'DEPREM FIRTINASI' DENEBİLİR

Depremlerin olağan bir konumda gerçekleştiğini ama normal aktivite dışında bir süreçle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK OLUMSUZ BİR ETKİSİNDEN SÖZ EDEMEYİZ"

Akgün, bölgedeki tsunami riskine ilişkin, "Tsunami gelişebilmesi için 6.0'nın üzerinde bir deprem olması beklenir. 4.5 ve 5.0 büyüklüğünde depremlerde de dalga yükselir, kıyıya vurur ama çok hasar yaratacak boyutta değildir. Hasar olması için büyüklüğünün 7.0'ye yakın olması lazım." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bölge, her zaman 7.0 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Kıyılarımızda oluşabilecek etki, depremlerin büyüklükleriyle orantılı. Buradaki 4.0 ila 4.8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Bunlar bizim nispeten 'küçük' ve 'orta' arasında sayabileceğimiz depremler. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6.0 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün. Oluşabilecek her türlü duruma karşı AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz, anlık gözlemliyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var."