Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında, yaklaşık 4 kilometre derinlikte deprem yaşandı. Depremin ardından artçı sarsıntılar kaydedildi.

İzmir açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan deprem, saat 07.00'da kaydedildi.

İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM

5.1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliğinin 3.97 kilometre ve Urla ilçesine 56.18 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Deprem Manisa'dan da hissedildi.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Depremin ardından 4.3, 2.8 ve 2.3 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. 3.3 şiddetindeki diğer artçı sarsıntı ise Muğla'nın Marmaris ilçesine 42.98 kilometre mesafede yaşandı.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası saat 07.33 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.