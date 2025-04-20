Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

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Ege bölgesinde deprem paniği...

Sabah saat 11.32 sıralarında Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

Depremin detayları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyuruldu.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD, depremin 4.1. büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Enlem 36.74139 N, boylam ise 25.68278 E koordinatlarında kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

ETKİLENEN BÖLGELER

Sarsıntı, özellikle Muğla'da yoğun bir şekilde hissedildi.

Depremden etkilenen bölgeler ise, Bodrum ilçesinin Gümüşlük ve Turgutreis Mahallesi olarak açıklandı.

Depreme ilişkin şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.