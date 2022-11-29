Ege Denizi'nde art arda 3'üncü deprem

Yunanistan açıklarında 4,7, 4,2, 4,1 büyüklüğünde arka arkaya deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege denizi'nde deprem olduğunu duyurdu.

Yunanistan kıyılarında ilk olarak saat 7.32'de 4,7 şiddetinde sarsıntı yaşandı.

Hasar yok

Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü.

İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

İkinci sarsıntı

Ardından AFAD, yaklaşık bir saat sonra aynı bölgede 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

Bu kez derinliği 22.53 kilometre olarak açıklandı.

Bir deprem daha

Son olarak saat 08.56'da 4,1 şiddetinde ve 9.82 kilometre derinliğinde deprem yaşandı.