Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltında

Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanmasının deşifre edilmesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk’ün 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptanmıştı.

Öztürk'ün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edilmişti.

MAYISTA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ şüphelisi L.Ç.'nin de Öztürk'ü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı belirlendi. 28 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

'HAT ABİMİN EŞİNİN'

Öztürk daha sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Öztürk, "Hiç tanımadığım kişilerle ardışık arama yaptığım iddiasıyla buradayım. Ancak yaptığımız biz yaptığımız incelemelerde bu HTS kayıtlarını bulamadık. O aramalarda bahsi geçen hat benim değil, abimin eşi S.Ö. adına kayıtlıydı. Abim ticaretle uğraşıyordu ancak işyeri eşinin üzerine kayıtlıydı. Gider göstermek ve tüm aileye ucuz olması için o hatlardan dağıtmıştı" demişti.

Örgütün mahrem imamlarından L.Ç. ise ortak bazda bulunması sorulan Öztürk, "Ortak bazın yakalandığı haritaya baktığımızda Kızılay olduğunu görüyoruz. Ben Genelkurmay’da görevliyken birçok suçluyla ortak bazda bulunmuş olabilirim. Ortak bazdaki yerler hayatımın geçtiği yerler" diye konuşmuştu.

'FETÖ'CÜ OLSAM KURMAY OLURDUM'

12 Mayıs 2015’te Bursa'daki bir otelde FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan M.E. isimli asker ile buluştuğu sorusuna da cevap veren Öztürk, "Bursa'ya görev için gitmiştim. Ancak askeri tesislerde yer olmadığı için ben de o otelde kaldım. Başka hiçbir amacı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Harp okulunda öğrenciyken FETÖ'cü bir öğrenciyi üslerine bildirdiğini savunan Öztürk, "FETÖ’cü değilim. Eğer olasıydım onların güçlü olduğu dönemlerde nemalanırdım. Atamalarım hep tercihlerimin dışında oldu. Kurmaylık için 5 kez sınava girdim ancak kazanamadım. Soruları almış olsaydım zaten kazanırdım. Ankara Kara Harp Okulu’nda okurken bir öğrenciyi FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle şikayet etmiştim. Hatta o kişi 15 Temmuz 2016 yılından sonra görevden ihraç edildi" demişti

Mahkeme savunmasının ardından Öztürk’ün ev hapsiyle tahliyesine karar vermişti.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucunda, Öztürk'ün hakkında yeni ve ek deliller tespit edilmesi üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün saat 01.00 sıralarında gözaltına alındı.