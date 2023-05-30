Ege'de iyi niyet hamleleri: Türkiye ve Yunanistan tatbikatları erteledi Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin pozitif gündemle geliştirilmesine yönelik önemli birer adım daha atıldı. Planlı deniz tatbikatlarını karşılıklı olarak erteledi.

AA

Türkiye'deki 6 Şubat depremleri ile Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında olumlu bir hava oluştu.

İlişkilerin pozitif yönde geliştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

Tatbikatlar karşılıklı olarak ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre Yunanistan tarafından her yıl tüm Ege Denizi'ni kapsayacak şekilde mayıs-haziran döneminde gerçekleştirilen Kataigis Tatbikatı yerine bu yıl eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı faaliyetler yerine getirildi.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı faaliyetlerinde düzenlemeye gitti.

Her sene haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Denizkurdu Tatbikatı yerine uluslararası ilişkiler ve mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda taktik eğitimler gerçekleştirilecek.

Tansiyonu düşüren adımlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin hiçbir komşusuna karşı saldırgan tutum içinde olmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. 'Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilde yaşasınlar' diyoruz. İki ülke arasında turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazırız" açıklamalarında bulunmuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmiş, iki bakanın deprem bölgesindeki görüşmesinin ardından iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.