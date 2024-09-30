Ege'ye kruvaziyerle turist akını: 744 bin yolcu geldi 30 Eylül itibarıyla İzmir, Kuşadası Egeport ve Ulusoy Çeşme limanlarına 518 gemiyle 744 bin yolcu indi.

AA

Türkiye'ye turist akını var.

60 milyon turist hedefiyle devam eden sezonda kruvaziyer gemilerinin yurda getirdiği turistler de her limana yaklaştıkça verilere etki ediyor.

Bu kapsamda Ege limanları art arda gemileri ağırlıyor.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi meclis toplantısında, konuya ilişkin veriler gündeme geldi.

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, verileri açıklarken İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri, koku ve kirliliğin devam ettiğini belirtti.

"TEMİZ BİR İZMİR KÖRFEZİ"

Acil müdahale için siyaset üstü ve bilimsel bir yaklaşımın sağlanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, "Bilim insanları, devletimizin koordinasyonunda bir masa etrafına toplanarak, hızlıca harekete geçtiler. Kamuoyu da temiz bir körfezin İzmir için ne kadar değerli olduğunu idrak etti. Şu an Körfez konusunda acil eylem planları hazırlanıyor. Orta ve uzun vadeli plan kasım sonuna kadar hazırlanacak. Elbirliği ile temiz bir İzmir Körfezi hayaline kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

Öztürk, balıkçıların İzmir Körfezi dışında Ege açıklarında avlandığını, vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebileceklerini anlattı.

Kentteki limanlarda ilk sekiz ayda 9 milyon 61 bin TEU konteyner elleçlendiğini aktaran Öztürk, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 civarında artış olduğunu kaydetti.

518 GEMİYLE 744 BİN YOLCU

Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizmine de değinerek, şu bilgileri paylaştı:

30 Eylül itibarıyla İzmir Limanı'na 46 gemi ve 130 bin yolcu, Egeport Limanı'na 407 gemi ve 586 bin yolcu, Ulusoy Çeşme Limanı'na 65 gemi ve 28 bin yolcu geldi. Yunan hükümetinin adalara gelen yolculardan almayı planladığı ek vergi, kruvaziyer sektöründe çeşitli endişeler yaratsa da ülkemize yakın adaların vergi dışı tutulacağı beklentisi var.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)