Eğirdir Gölü'nde son 6 santimetre kaldı

Gölde yaşanan su çekilmesinde kritik seviyeye 6 santimetre kalırken, su seviyesi 6 santimetre daha azalırsa su kullanılamayacak.

Dünyanın en büyük sorunları arasında olan içme suyunda yaşanan kuraklık, Türkiye'nin de büyük problemi.

Yaz dönemi sonrasında kuraklık devam ederken ülke genelinde birçok baraj ve göl kuruma noktasına geldi.

Son zamanlarda yağışların etkisini göstermesi üzerine toprağa can suyu olan yağışlar, barajları doldurmaya yetmedi.

Eğirdir Gölü'nde azalma devam ediyor

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) 40 gün önce 914,82 metre olarak ölçülen su seviyesinin, bugün yapılan ölçümlerde 914,80 santimetre olduğu görüldü.

Kente içme suyu alımı yapılıyor

Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamanın yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor.

6 santimetre daha düşerse su kullanılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü'nü koruma özel hükümlerine göre su seviyesinin şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılmayacak.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını bildirdi.

"40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana geldi"

İHA'nın haberine göre, bugün yapılan ölçümlerde göldeki su seviyesinin 914,80 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, "Bu seviye, kuraklığın kritik noktasına 6 santimetre kaldığı anlamına geliyor. 19 Ekim 2022'de 914,82 santimetre olarak ölçülmüştür. 40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana gelmiş durumda. Birliğin geçen yıl 4 Aralık'ta yaptığı ölçüme göre Eğirdir Gölü 13 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor. Kritik noktaya doğru yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.