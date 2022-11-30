Petrol
85.78
1.82%
Euro
19.3358
0.46%
Dolar
18.6385
0.00%
Altın
1.056
0.81%
Borsa
4962
-0.01%
Bitcoin
319.911
2.06%
BTXN Coin
5.55
-2.28%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Eğirdir Gölü'nde son 6 santimetre kaldı

    Gölde yaşanan su çekilmesinde kritik seviyeye 6 santimetre kalırken, su seviyesi 6 santimetre daha azalırsa su kullanılamayacak.
    • 30.11.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eğirdir Gölü'nde son 6 santimetre kaldı

    Dünyanın en büyük sorunları arasında olan içme suyunda yaşanan kuraklık, Türkiye'nin de büyük problemi.

    Yaz dönemi sonrasında kuraklık devam ederken ülke genelinde birçok baraj ve göl kuruma noktasına geldi.

    Son zamanlarda yağışların etkisini göstermesi üzerine toprağa can suyu olan yağışlar, barajları doldurmaya yetmedi.

    Eğirdir Gölü'nde azalma devam ediyor

    "Yedi renkli göl" olarak bilinen, küresel ısınmaya bağlı olarak son yıllarda kuraklık ve bunun yanında kirlilik problemleri yaşayan Eğirdir Gölü'nün su seviyesindeki düşüş devam ediyor.

    Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) 40 gün önce 914,82 metre olarak ölçülen su seviyesinin, bugün yapılan ölçümlerde 914,80 santimetre olduğu görüldü.

    Eğirdir Gölü nde son 6 santimetre kaldı #1

    Kente içme suyu alımı yapılıyor

    Eğirdir Gölü'nden tarımsal sulamanın yanı sıra kent merkezine de içme suyu ihtiyacı için su alımı yapılıyor.

    6 santimetre daha düşerse su kullanılmayacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Eğirdir Gölü'nü koruma özel hükümlerine göre su seviyesinin şu an ölçülen seviyesinden 6 santimetre daha düşmesi halinde gölden hiçbir şekilde su kullanımı yapılmayacak.

    EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, Eğirdir Gölü Özel Hüküm Genel Hükümler bölümü C maddesine göre gölün 914,74 santimetreye düşmesi halinde hiçbir şekilde su kullanımı olamayacağını bildirdi.

    Eğirdir Gölü nde son 6 santimetre kaldı #2

    "40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana geldi"

    İHA'nın haberine göre, bugün yapılan ölçümlerde göldeki su seviyesinin 914,80 metre olarak ölçüldüğünü belirten Can, "Bu seviye, kuraklığın kritik noktasına 6 santimetre kaldığı anlamına geliyor. 19 Ekim 2022'de 914,82 santimetre olarak ölçülmüştür. 40 günde 2 santimetre daha düşüş meydana gelmiş durumda. Birliğin geçen yıl 4 Aralık'ta yaptığı ölçüme göre Eğirdir Gölü 13 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor. Kritik noktaya doğru yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Eğirdir Gölü nde son 6 santimetre kaldı #3

    Eğirdir Gölü nde son 6 santimetre kaldı #4


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek? İşte sağlık çalışanlarına verilecek promosyon
    Gündem

    Sağlık çalışanlarına banka promosyonu ne zaman verilecek? İşte sağlık çalışanlarına verilecek promosyon

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere özel destekler
    Yaşam

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden engelli bireylere özel destekler

    Görüş Bildir