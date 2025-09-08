Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yapılan eylemlere ilişkin yeni bir açıklama paylaştı...

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin mahkeme kararı ile görevden alınması ve Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması tansiyonu artırdı.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in binaya girmesini istemeyenler, polisle çatışmaya başladı.

PROVOKATÖRLER TESPİT EDİLDİ

Bununla kalmayan bazı provokatörler, sosyal mecralar üzerinden de vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bu provokatörlerin tespit edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"103 HESAP TESPİT EDİLDİ"

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

"10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"