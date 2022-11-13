EGM: 25 sosyal medya hesap yöneticisine işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Taksim'deki patlamayla ilgili provokatif paylaşım yapan 25 hesabın tespit edilerek ilgili makamlara bildirildiğini duyurdu.

Taksim İstiklal Caddesi'nde akşam üstü saatlerinde yaşanılan patlamada can kaybı ve çok sayıda yaralananlar oldu..

Olayla ilgili sosyal medyada dolaşıma bir çok görüntü sokuldu..

Emniyet güçleri, olayla ilgili provokatif paylaşımlar yapanları tespit etti.

25 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 25 hesap yöneticisinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

EGM'nin yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

"İlgili makamlara gönderildi"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."







