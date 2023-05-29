EGM paylaştı! 75 ildeki narkotik operasyonunda 3 bin 880 şüpheli yakalandı

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Uyuşturucuyla mücadele tüm kararlılığıyla devam ediyor.
Satıcılara ve kullanıcılara geçit vermeyen narkotik şube ekipleri, yurt genelinde operasyonlarını sürdürüyor.
Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalara yönelik bilgilendirme geldi.
Ele geçirilenler
EGM, 75 ildeki operasyonlarda 3 bin 880 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ele geçirilenler ise şu şekilde:
47 kilogram eroin,
12 bin adet captagon,
18 kilogram kokain,
148 kilogram skunk,
11 bin adet acstasy,
149 kilogram esrar,
310 kilogram metamfetamin,
12 kilogram bonzai,
Bin 442 adet kök kenevir,
200 bin adet sentetik ecza.