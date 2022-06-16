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Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar...

Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar...

Ehliyet affı, binlerce kullanıcı tarafından sosyal medyanın gündemine taşınmasıyla merak konusu oldu. Peki 2022 ehliyet affı çıkacak mı, açıklama var mı? Ehliyetine el konulanlara af var mı?