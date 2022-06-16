Petrol
119.08
0.48%
Euro
18.0377
0.10%
Dolar
17.3076
0.41%
Altın
1.017
0.19%
Borsa
2528
0.00%
Bitcoin
379.525
6.13%
BTXN Coin
9.06
4.01%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar...

    Ehliyet affı, binlerce kullanıcı tarafından sosyal medyanın gündemine taşınmasıyla merak konusu oldu. Peki 2022 ehliyet affı çıkacak mı, açıklama var mı? Ehliyetine el konulanlara af var mı?
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar...

    Binlerce sürücü, ehliyetine kavuşacakları günü bekliyor...

    Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı sürücülerin ehliyetine el konulabiliyor.

    Trafik kazası, alkollü araç kullanma, trafik kurallarına uymama ve ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulanlar af isteklerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor.

    Organize olan binlerce kişi #EhliyetAffı etiketi ile günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor.

    Twitter'da gündemin ilk sıralarına yerleşen ehliyet affı konusundaki detaylar da takip ediliyor. Bu kapsamda "2022 ehliyet affı çıktı mı, çıkacak mı" merak ediliyor.

    İşte konuya ilişkin son detaylar...

    Ehliyet affı çıkacak mı 2022?

    Öğrenci affının Meclis'e getirilecek olmasının akabinde gözler ehliyet affına da çevrildi.

    Binlerce ticari sürücü de ehliyet affının çıkmasını talep ediyor.

    MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ehliyet affına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada "1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir." dedi.

    Ancak sosyal medya gündeminde yer alan ehliyet affına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

    Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar... #1


    İlginizi Çekebilir

    Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü
    Dünya

    Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Bilal Hancı boşanıyor
    Magazin

    Bilal Hancı boşanıyor

    Görüş Bildir