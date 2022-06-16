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- Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar...
Ehliyet affı çıkacak mı, açıklama geldi mi 2022? Ehliyetine el konulanlar...
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 10:55
Binlerce sürücü, ehliyetine kavuşacakları günü bekliyor...
Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı sürücülerin ehliyetine el konulabiliyor.
Trafik kazası, alkollü araç kullanma, trafik kurallarına uymama ve ceza puanı nedeniyle ehliyetine el konulanlar af isteklerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor.
Organize olan binlerce kişi #EhliyetAffı etiketi ile günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyor.
Twitter'da gündemin ilk sıralarına yerleşen ehliyet affı konusundaki detaylar da takip ediliyor. Bu kapsamda "2022 ehliyet affı çıktı mı, çıkacak mı" merak ediliyor.
İşte konuya ilişkin son detaylar...
Ehliyet affı çıkacak mı 2022?
Öğrenci affının Meclis'e getirilecek olmasının akabinde gözler ehliyet affına da çevrildi.
Binlerce ticari sürücü de ehliyet affının çıkmasını talep ediyor.
MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ehliyet affına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada "1 milyona yakın insanımızın talebi, bir defaya mahsus, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olanlara ehliyet affı çıkarılması ve geçimlerini şoförlük yoluyla kazananların da evlerine helal rızık götürebilmeleridir." dedi.
Ancak sosyal medya gündeminde yer alan ehliyet affına dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.