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    Ehliyet yenileme ücreti 2022: Yeni çipli ehliyet nereden, nasıl alınır? Eskisi çöp oluyor...

    Ehliyet yenilemek için gereken ücret ve belgeler, ehliyet sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki 2022 ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl ve nereden yapılır? İşte gerekenler...
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:45
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    Ehliyet yenileme ücreti 2022: Yeni çipli ehliyet nereden, nasıl alınır? Eskisi çöp oluyor...

    Eski tip ehliyet kullanan vatandaşlar için süre daralıyor...

    1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor.

    İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesini değiştirmeyen kişiler için son tarih ise 31 Aralık olarak açıklandı.

    Ehliyet yenileme ücreti ve yeni ehliyet için gereken belgeler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aynı zamanda ehliyet için sağlık raporu gerekli mi sorusu da merak edilenler arasında.

    Peki ehliyet yenileme nereden ve nasıl yapılır? 2022 ehliyet yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? Yeni ehliyet için gereken belgeler nelerdir? İşte yeni çipli ehliyet almak için bilmeniz gerekenler...

    EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2022

    Eski tip sürücü belgesi olan vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihine kadar sürücü belgelerini yenilemeleri durumunda değerli kağıt bedeli 13 TL, vakıf payı bedeli 2 TL; toplamda 15 TL ödeme yaparak yeni tip sürücü belgesine sahip olabiliyorlar.

    Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor.

    Ehliyet yenileme ücreti 2022: Yeni çipli ehliyet nereden, nasıl alınır? Eskisi çöp oluyor... #1

    EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." denildi.

    Ehliyet yenileme ücreti 2022: Yeni çipli ehliyet nereden, nasıl alınır? Eskisi çöp oluyor... #2

    EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER 2022

    Ehliyet yenileme için gerekli olan belgeler, ayrıca eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek isteyenler, kimlik bilgilerinde değişim nedeniyle değiştirmek isteyenler, yıpranma nedeniyle değiştirmek isteyenler ve kayıp çalıntı nedeniyle değiştirmek isteyenler için de geçerlidir.

    • Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

    • Eski sürücü belgeniz (eski ehliyetiniz)

    • Yeni çıkarılmış Sürücü Sağlık Raporu

    • Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

    • 2 adet biyometrik fotoğraf

    • Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

    • Adli Sicil Belgesi

    • Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi

    SAĞLIK RAPORU ZORUNLULUĞU

    Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir.


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