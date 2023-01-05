Ehliyetine el konulanlar dikkat! Ehliyet affı ne zaman çıkacak? İşte son durum…

2023 yılına girilmesiyle birlikte ehliyet affı gündemde yerini aldı. Söz konusu aftan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ehliyet affının ne zaman çıkacağını ve hangi durumları kapsadığını araştırıyor.

Ülkemizde trafik kurallarına uymayan sürücüler belirli bir ceza puanı alıyor. Alınan cezalara göre puanlar değişiyor. 1 yıl içerisinde toplamda 100 puana ulaşan sürücülerin ehliyetlerine el konuluyor.

Bunun dışında çeşitli sebeplerden dolayı ehliyetine el konulan vatandaşların gündeminde ehliyet affı yer alıyor. Yeni yılın gelmesiyle ehliyet affı aramaları hız kazandı.

Trafik cezası bulunan ve kurallara uymadıkları için ehliyetlerine el konulan binlerce vatandaş, cezalarının affedilmesini talep ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda MHP ve CHP’li milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmesinde söz konusu afla ilgili talepte bulunmuştu.

Ülke genelinde milyonlarca sürücünün gündeminde yer alan ehliyet affı ne zaman gelecek? İşte ehliyet affında son durum…

Ehliyet affı ne zaman gelecek?

1 milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affının torba yasada yer alıp almadığı ya da ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz resmi bir bilgi gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

Ehliyet affı hangi durumları kapsıyor?

MHP Milletvekili Baki Şimşek, ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan, herhangi bir cana kastetmemiş, ceza puanını dolduranlar ve hız sınırından dolayı ehliyetine el konulanlar için ehliyet affı talep etmişti.

Lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu bu yüzden yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek bir defaya mahsus ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan şoförler için ehliyet affı istedi.

Ayrıca CHP Milletvekili Özkan Yalım da, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını ve ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

Ehliyete el konulan durumlar

100 ceza puanına ulaşmak

Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak

Uyuşturucu kullanmış olmak

Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak

Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması

Sağlık durumunun bozulması

Hız sınırının aşılması

Alkollü araç kullanmak

Trafik cezası yapılandırma ve taksitlendirme

Trafik cezası yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri için vergi dairelerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi olan “www.ivd.gib.gov.tr” adresi üzerinden başvuru yapılır. Ayrıca e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden yapılandırma

https://ivd.gib.gov.tr/ adresine gidin.

'Kullanıcı Girişi' alanından giriş yapın.

Herhangi bir kaydınız yoksa 'Kayıt Ol' butonuna tıklayarak kayıt olabilir ve borcunuzu yapılandırabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden yapılandırma

https://www.turkiye.gov.tr/gib-ivd bu adrese gidin.

Buradan yapılandırma kanuna ait yapılandırmayı seçin.

Daha sonra yapılandırmak istediğiniz başvuruyu seçin.

Taksit ya da peşin seçeneğini seçtikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Vergi daireleri üzerinden yapılandırma

Vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz. Yetkili personel konu ile ilgili yardımcı olacaktır.