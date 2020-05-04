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    Ekmek sırasında kavga çıktı, kadınlar birbirine girdi

    Ümraniye’de ekmek kuyruğunda bekleyen kadınlar birbirlerine girdi. Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgasını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti.
    • İHA
    • 04.05.2020 - 09:43
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    Ekmek sırasında kavga çıktı, kadınlar birbirine girdi

    Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre ekmek kuyruğunda bekleyen 3 kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi.

    Kadınlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga ederken vatandaşlar da panik içerisinde olan biteni izledi.

    ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRMAKTA ZORLANDI

    Birkaç vatandaş da tarafları ayırmaya çalışırken hayli güçlük çekti.

    Bir adamın kavga edenleri ayırmaya çalıştığı sırada başka bir kadınla ara ara birbirlerine saldırmaları da dikkat çekti.

    Ekmek sırasında kavga çıktı, kadınlar birbirine girdi ViDEO

    SOSYAL MESAFE AKILLARINA BİLE GELMEDİ

    Sokak ortasında birbirlerine saldıran kadınlar sosyal mesafe kuralını da alt üst etti.

    Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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