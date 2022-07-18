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- Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı
Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı
- 18.07.2022 - 12:40
- Güncelleme : 18.07.2022 - 12:45
Mersin'de ekonomiye 500 milyon TL katkı sağlaması beklenen barajdan sevindiren haber geldi.
Türkiye'nin en büyük 4'üncü barajı olan, Tarsus ilçesi Pamukluk Barajı su tutmaya başladı.
17 bin kişiye istihdam sağlayacak
Sulama ve içme suyu temini amacıyla yapılan barajın 17 bin kişiye dolaylı istihdam sağayacağı öngörülüyor.
Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı VİDEO
Sera ve tropikal meyve yetiştirilmesine olumlu etki
DHA'nın aktarımına göre, bölgede senede 2 defa ürün almayı sağlayacak Pamuklu Barajı, sera yetiştiriciliği ve tropikal meyvelerin yetişmesine nefes olacak.
130 milyon metreküp içme suyu temini
180 bin dekar alanı sulayacak barajdan, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilebilecek. Ayrıca yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek.
Baraj sayesinde Mersin'e içme suyu temini ve enerji faydası da sağlanacak.