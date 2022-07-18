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    Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı

    Mersin'de bulunan ve ekonomiye 500 milyon TL katkı sağlayacağı söylenen Pamukluk Barajı su tuttu. Barajın, sulama ve içme suyu temini ile 17 bin kişinin istihdam sağlayacağı öngörülüyor.
    • 18.07.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 12:45
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    Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı

    Mersin'de ekonomiye 500 milyon TL katkı sağlaması beklenen barajdan sevindiren haber geldi.

    Türkiye'nin en büyük 4'üncü barajı olan, Tarsus ilçesi Pamukluk Barajı su tutmaya başladı.

    17 bin kişiye istihdam sağlayacak

    Sulama ve içme suyu temini amacıyla yapılan barajın 17 bin kişiye dolaylı istihdam sağayacağı öngörülüyor.

    Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı VİDEO

    Sera ve tropikal meyve yetiştirilmesine olumlu etki

    DHA'nın aktarımına göre, bölgede senede 2 defa ürün almayı sağlayacak Pamuklu Barajı, sera yetiştiriciliği ve tropikal meyvelerin yetişmesine nefes olacak.

    130 milyon metreküp içme suyu temini

    180 bin dekar alanı sulayacak barajdan, 130 milyon metreküp içme suyu temin edilebilecek. Ayrıca yıllık 80 gigavatsaat enerji üretecek.

    Baraj sayesinde Mersin'e içme suyu temini ve enerji faydası da sağlanacak.

    Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı #1


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