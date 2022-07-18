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Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı

Ekonomiye katkı sağlayacak Pamukluk Barajı su tutmaya başladı

Mersin'de bulunan ve ekonomiye 500 milyon TL katkı sağlayacağı söylenen Pamukluk Barajı su tuttu. Barajın, sulama ve içme suyu temini ile 17 bin kişinin istihdam sağlayacağı öngörülüyor.