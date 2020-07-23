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    Ekrem İmamoğlu, 135 liralık Nutuk'ların tanıtımını yaptı

    Ekrem İmamoğlu, 135 liralık Nutuk'ların tanıtımını yaptı

    İBB tarafından hazırlanan "Yeni nesil Nutuk" 135 liradan satılacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 13:13
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    Ekrem İmamoğlu, 135 liralık Nutuk'ların tanıtımını yaptı

    Siyasetini Türkiye'nin mega projelerine karşı oluşturduğu hat üzerine yerleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla "Yeni nesil Nutuk" hazırlandı.

    TANESİ 135 LİRA

    Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere daha iyi anlatılması hedeflenerek hazırlanan Nutuk, 135 liradan satışa sunulacak.

    Kitapçılarda 10 liraya satılan Nutuk'ların İBB tarafından 135 liraya satılıyor olması, birçok vatandaşın tepkisini çekti.

    Bilindiği üzere Nutuk'ların okunması için özellikle İzmir'de CHP'li belediyeler ücretsiz dağıtım yapıyor. İstanbul'da ise durum farklı. İBB, yeni nesil olarak adlandırdığı Nutuk'lardan büyük kazançlar elde etmeyi hedefliyor.

    İMAMOĞLU TANITTI

    Yeni Nutuk'ların tanıtımını da İBB Başkanı İmamoğlu yaptı.

    İmamoğlu, tanıtım toplantısının yayınını Instagram hesabından "Yeni nesillere Atatürk’ü daha iyi anlatmak için yepyeni bir bakış açısıyla Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk hazırladık." ifadeleriyle paylaştı.

    Ekrem İmamoğlu, 135 liralık Nutuk'ların tanıtımını yaptı #1

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